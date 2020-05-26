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Факты / Украина / Общество

Когда подавать документы на зачисление детей в садики и школы Киева — даты

Виталий Кличко рассказал о сроках и правилах подачи документов в киевские детские сады и школы в 2020 году.

С 1 июня киевляне могут подавать электронные заявки для зачисления детей в садики.

— Рассылку приглашений садиков, согласно поданным заявкам и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня, — уточнил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 26 мая.

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А вот для поступления в школы нужны оригиналы документов.

— Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября, — добавил мэр.

Напомним, ранее Минздрав утвердил правила работы детских садов на карантине.

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