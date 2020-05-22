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Факти / Україна

МОЗ затвердив правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ)

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік рекомендацій, як повинні працювати дитячі садочки з 25 травня. Постанова набуває чинності з 25 травня.

Документ передбачає такі правила роботи: 

  • перед початком роботи закладу усім працівникам мірятимуть температуру;
  • дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад;
  • працівники і діти, у яких температура буде вищою ніж 37,2 не допускаються у заклад;
  • батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;
  • у закладах повинні бути антисептики;
  • у ігровій формі за власним прикладом вихователі повинні навчати дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

Крім того, на період карантину забороняється використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадків, проведення масових заходів за участі дітей більш ніж однієї групи та за участю глядачів.

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Також на період карантину рекомендується не допускати змішування дитячих груп, надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі та обмежити ігри, які передбачають фізичний контакт дітей.

  • Правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ)
  • Правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ)
  • Правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ)
  • Правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ)
  • Правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ)
  • Правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ)
  • Правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ)
  • Правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ)
МОЗ затвердив правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ) / 4 фотографии

Що ще повинен забезпечити дитсадок:

  • 5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів, їхню правильну утилізацію;
  • навчити працівників, як правильно використовувати засоби захисту;
  • замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові;
  • попередити батьків про особливі умови роботи закладу;
  • регулярно прибирати приміщення з дезинфікуючими засобами;
  • регулярно провітрювати приміщення;
  • тимчасово відсторонити від роботи осіб з групи ризику.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дитячі садочки у Києві відкриють через 14 днів після рішення Кабміну.

Фото: Dreamstime

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