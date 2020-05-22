Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік рекомендацій, як повинні працювати дитячі садочки з 25 травня. Постанова набуває чинності з 25 травня.

Документ передбачає такі правила роботи:

перед початком роботи закладу усім працівникам мірятимуть температуру;

дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад;

працівники і діти, у яких температура буде вищою ніж 37,2 не допускаються у заклад;

батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;

у закладах повинні бути антисептики;

у ігровій формі за власним прикладом вихователі повинні навчати дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

Крім того, на період карантину забороняється використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадків, проведення масових заходів за участі дітей більш ніж однієї групи та за участю глядачів.

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Також на період карантину рекомендується не допускати змішування дитячих груп, надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі та обмежити ігри, які передбачають фізичний контакт дітей.















МОЗ затвердив правила роботи дитсадків на карантині (ДОКУМЕНТ) / 4 фотографии

Що ще повинен забезпечити дитсадок:

5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів, їхню правильну утилізацію;

навчити працівників, як правильно використовувати засоби захисту;

замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові;

попередити батьків про особливі умови роботи закладу;

регулярно прибирати приміщення з дезинфікуючими засобами;

регулярно провітрювати приміщення;

тимчасово відсторонити від роботи осіб з групи ризику.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дитячі садочки у Києві відкриють через 14 днів після рішення Кабміну.