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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін розробляє нову концепцію оплати праці вчителям – Мандзій

У Кабінеті міністрів розробляють нову концепцією оплати праці вчителів.

Про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій під час брифінгу після засідання уряду 27 травня.

Водночас, на 2020 рік не встановлені додаткові доплати вчителям.

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– У бюджеті не передбачено встановлення додаткових доплат на 2020 рік. Але зараз працюємо над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників, – наголосила Мандзій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що зарплати держслужбовців незалежно від рангу не перевищуватимуть 47 тис. грн з 1 квітня.

Джерело: Урядовий портал

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