З квітня зарплата держслужбовців не перевищуватиме 47 тис. грн – Зеленський

Зарплати держслужбовців незалежно від рангу не перевищуватимуть 47 тис. грн вже з 1 квітня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ці обмеження стосуватимуться і членів наглядових рад державних компаній.

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– Затягнути пояси повинні всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їх зарплата не перевищуватиме 47 тис. грн. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі самі обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле, – сказав він.

Раніше Зеленський зазначив, що уряд повинен переглянути концепцію зарплат для міністрів, керівників відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні.