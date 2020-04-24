В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора

В Україні однорічній дитині вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора з Німеччини.

Хлопчик, якому 1,2 роки, хворіє на комбінований імунодефіцит. Він живе в стерильному боксі в Охматиді.

У дитини немає імунітету і вбити його могла будь-яка інфекція. Від цієї хвороби помер його братик.

Хлопчик з Німеччини, який ідеально підійшов, одразу погодився стати донором. Однак через карантин найважчим виявилося доправити кістковий мозок в Україну.

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Одна з компаній, яка займається експрес доставками, погодилася перевезти дорогоцінні клітини. Контейнер везли пілоти вантажного літака.

До історичної трансплантації готувалися півтора роки.

Раніше Факти ICTV писали, що 67-річному киянину успішно імплантували механічне серце.

Це перший випадок в Україні, коли таку операцію провели у муніципальній лікарні.