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Факти / Україна / Політика

Будапешт не блокуватиме вступ України в НАТО: про що Кулеба домовився в Угорщині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Будапешті зустрічався із міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Упродовж зустрічі сторони узгодили багато важливих пунктів, які перешкоджали налагодити співпрацю обох країн.

Що вирішили сторони

  • Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО.

Сійярто зазначив, що нині немає жодних об’єктивних підстав для того, щоб між Україною та Угорщиною існували якісь істотні проблеми.

– Ми повинні перегорнути цю сторінку і знайти всі рішення, вигідні нашим країнам, і надалі підтримувати одне одного в усіх можливих форматах. Ми розраховуємо на те, що буде відновлено повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО, – сказав Дмитро Кулеба.

Натомість Україна пообіцяла підтримувати угорські ініціативи у Центральній Європі, бо Україна також належить до великої сім’ї центральноєвропейських держав.

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  • Узгодити питання про мову та освіту.

Угорщина хоче закрити всі дискусії, пов’язані з українськими законами про освіту і про мову, а також вирішити цю ситуацію таким чином, щоб все було прийнятним для угорців на Закарпатті та України вцілому.

– Дуже чекаємо тієї можливості, коли угорці Закарпаття висловлять свою позицію щодо мови викладання в освітніх закладах. Тоді ми припинемо блокування в НАТО.

Ми ще не досягли цього етапу, але сьогодні отримали пропозицію ухвалити спільну декларацію, яка покаже нам шлях майбутньої співпраці , – пояснив міністр.

У червні всі міжурядові комісії країн розроблятимуть документ, який задовольнить обидві сторони.

  • Ухвалити спільний меморандум.

Українська сторона передала Угорщині проект спільного меморандуму, де зокрема йдеться, що українці в Угорщині і угорці в Україні є надбанням обох країн.

Кулеба запевнив, що уряд України не здійснює ніякої інформаційної політики, спрямованої на негативне сприйняття угорців, які проживають в Україні і є невід’ємною частиною українського суспільства.

  • Відвідати Київ.

Міністр закордонних справ України передав офіційне запрошення Володимира Зеленського прем’єру Угорщини Віктору Орбану відвідати Україну в зручний для нього час.

– Думаю, що тут ми з Петером візьмемо на себе ініціативу і порекомендуємо нашим лідерам, найзручніший час для зустрічі, який за нашими підрахунками настане десь в липні цього року, – сказав Кулеба.

  • Реконструювати лікарню в Берегово.

Лікарню у Берегово відновлять під спільним патронатом президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

– Цей спільний проект повинен стати символом турботи уряду України і уряду Угорщини про жителів Берегово , – зазаначив очільник МЗС України.

  • Розвинути торговельні відносини.

Україна і Угорщина зосередяться на розвитку торговельних відносин та розбудові прикордонної інфраструктури, зокрема модернізації пункту Чоп-Загонь та побудові нового пункту Дийда-Берегдарац.

Раніше між Україною та Угорщиною зберігалася напружена ситуація через закону України про освіту від 5 вересня 2017 року, яким передбачено викладання у школах державною мовою. Потім відносини вкотре загострилися після ухвалення парламентом у квітні 2019 року закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Угорщина побачила в цьому утиск нацменшинств, зокрема угорців, які проживають у Закарпатті. Україна вирішила не коригувати закон, тому Будапешт почав блокувати євроатлантичні ініціативи України.

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