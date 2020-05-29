Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Будапешті зустрічався із міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Упродовж зустрічі сторони узгодили багато важливих пунктів, які перешкоджали налагодити співпрацю обох країн.

Що вирішили сторони

Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО.

Сійярто зазначив, що нині немає жодних об’єктивних підстав для того, щоб між Україною та Угорщиною існували якісь істотні проблеми.

– Ми повинні перегорнути цю сторінку і знайти всі рішення, вигідні нашим країнам, і надалі підтримувати одне одного в усіх можливих форматах. Ми розраховуємо на те, що буде відновлено повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО, – сказав Дмитро Кулеба.

Натомість Україна пообіцяла підтримувати угорські ініціативи у Центральній Європі, бо Україна також належить до великої сім’ї центральноєвропейських держав.

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Узгодити питання про мову та освіту.

Угорщина хоче закрити всі дискусії, пов’язані з українськими законами про освіту і про мову, а також вирішити цю ситуацію таким чином, щоб все було прийнятним для угорців на Закарпатті та України вцілому.

– Дуже чекаємо тієї можливості, коли угорці Закарпаття висловлять свою позицію щодо мови викладання в освітніх закладах. Тоді ми припинемо блокування в НАТО. Ми ще не досягли цього етапу, але сьогодні отримали пропозицію ухвалити спільну декларацію, яка покаже нам шлях майбутньої співпраці , – пояснив міністр.

У червні всі міжурядові комісії країн розроблятимуть документ, який задовольнить обидві сторони.

Ухвалити спільний меморандум.

Українська сторона передала Угорщині проект спільного меморандуму, де зокрема йдеться, що українці в Угорщині і угорці в Україні є надбанням обох країн.

Кулеба запевнив, що уряд України не здійснює ніякої інформаційної політики, спрямованої на негативне сприйняття угорців, які проживають в Україні і є невід’ємною частиною українського суспільства.

Відвідати Київ.

Міністр закордонних справ України передав офіційне запрошення Володимира Зеленського прем’єру Угорщини Віктору Орбану відвідати Україну в зручний для нього час.

– Думаю, що тут ми з Петером візьмемо на себе ініціативу і порекомендуємо нашим лідерам, найзручніший час для зустрічі, який за нашими підрахунками настане десь в липні цього року, – сказав Кулеба.

Реконструювати лікарню в Берегово.

Лікарню у Берегово відновлять під спільним патронатом президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

– Цей спільний проект повинен стати символом турботи уряду України і уряду Угорщини про жителів Берегово , – зазаначив очільник МЗС України.

Розвинути торговельні відносини.

Україна і Угорщина зосередяться на розвитку торговельних відносин та розбудові прикордонної інфраструктури, зокрема модернізації пункту Чоп-Загонь та побудові нового пункту Дийда-Берегдарац.

Раніше між Україною та Угорщиною зберігалася напружена ситуація через закону України про освіту від 5 вересня 2017 року, яким передбачено викладання у школах державною мовою. Потім відносини вкотре загострилися після ухвалення парламентом у квітні 2019 року закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Угорщина побачила в цьому утиск нацменшинств, зокрема угорців, які проживають у Закарпатті. Україна вирішила не коригувати закон, тому Будапешт почав блокувати євроатлантичні ініціативи України.