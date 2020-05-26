Зеленський підписав програму співпраці з НАТО на 2020 рік

Президент Володимир Зеленський підписав указ про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік.

Річна національна програма визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань.

Програма – це системний документ, який планово інтегрує Україну до повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

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Особлива увага програми приділена сектору безпеки та оборони України.

До слова, в лютому Волкер заявив, що не бачить можливості провести місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу.