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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав програму співпраці з НАТО на 2020 рік

Президент Володимир Зеленський підписав указ про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік.

Річна національна програма визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань.

Програма – це системний документ, який планово інтегрує Україну до повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Читайте: Україна могла б вступити до НАТО з окупованим Донбасом – Волкер

Особлива увага програми приділена сектору безпеки та оборони України.

До слова, в лютому Волкер заявив, що не бачить можливості провести місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу.

Джерело: Офіс президента

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