Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Будапеште встречался с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В течение встречи стороны согласовали много важных пунктов, которые мешали наладить сотрудничество обеих стран.

Что решили стороны

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО.

Сийярто отметил, что сейчас нет никаких объективных оснований для того, чтобы между Украиной и Венгрией существовали какие-то проблемы.

— Мы должны перевернуть эту страницу и найти все решения, выгодные нашим странам, и в дальнейшем поддерживать друг друга во всех возможных форматах. Мы рассчитываем на то, что будет восстановлено полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО, — сказал Дмитрий Кулеба.

Взамен Украина пообещала поддерживать венгерские инициативы в Центральной Европе, потому что Украина также принадлежит к большой семье центральноевропейских государств.

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Согласовать вопрос о языке и образование.

Венгрия хочет закрыть все дискуссии, связанные с украинскими законами об образовании и о языке, а также разрешить эту ситуацию таким образом, чтобы все было приемлемым для венгров в Закарпатье и Украины в целом.

— Очень ждем той возможности, когда венгры Закарпатья выскажут свою позицию относительно языка преподавания в образовательных учреждениях. Тогда мы прекратим блокировку в НАТО. Мы еще не достигли этого этапа, но сегодня получили предложение принять совместную декларацию, которая покажет нам путь будущего сотрудничества, — пояснил министр.

В июне все межправительственные комиссии стран будут разрабатывать документ, который удовлетворит обе стороны.

Принять совместный меморандум.

Украинская сторона передала Венгрии проект совместного меморандума, где в частности говорится, что украинцы в Венгрии и венгры в Украине является достоянием обеих стран.

Кулеба заверил, что правительство Украины не осуществляет никакой информационной политики, направленной на негативное восприятие венгров, проживающих в Украине.

Приглашение посетить Украину.

Министр иностранных дел Украины передал официальное приглашение Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить Украину в удобное для него время.

-Но я думаю, что тут мы с Петером возьмем на себя инициативу и порекомендуем нашим лидерам, то самое удобное время, которое по нашим подсчетам наступит где-то в июле этого года, — сказал Кулеба.

Реконструировать больницу в Берегово.

Больницу в Берегово восстановят под общим патронатом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

— Этот совместный проект должен стать символом заботы правительства Украины и правительства Венгрии о жителях Берегово, — отметил глава МИД Украины.

Развить торговые отношения.

Украина и Венгрия сосредоточатся на развитии торговых отношений и развитии пограничной инфраструктуры, в частности модернизации пункта Чоп-Захонь и построении нового пункта Дыйда-Берегдарац.

Ранее между Украиной и Венгрией сохранялась напряженная ситуация из-за закона Украины об образовании от 5 сентября 2017 года, которым предусмотрено преподавание в школах на государственном языке. Затем отношения еще раз обострились после принятия парламентом в апреле 2019 года закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Венгрия увидела в этом ущемление нацменьшинств, в частности венгров, проживающих в Закарпатье. Украина решила не корректировать закон, потому Будапешт начал блокировать евроатлантические инициативы Украины.