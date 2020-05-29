Нова пошта скасовує безкоштовне зберігання посилок більше семи календарних днів з 1 червня.

З понеділка відновлюють стандартні умови послуги. Тобто безкоштовно посилки знаходитимуться на складі до семи календарних днів, після чого відбуватиметься нарахування сплати за додаткове зберігання.

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Нова пошта ввела безкоштовне зберігання відправлень з 18 березня через введення карантину на території України у зв’язку із запобіганням поширення коронавірусу.

– Наразі у містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміського та міжобласного пасажирського перевезення. Тому ми ухвалили рішення відновити дію послуги платного зберігання більше семи днів, – повідомляє компанія.

Також зазначається, що плата за зберігання посилок та вантажів не нараховуватиметься до 7 червня включно.

Для тих відправлень, що надійдуть у відділення Нової пошти до 1 червня включно, 8 червня буде першим платним днем зберігання.

Для відправлень, які надходитимуть після 1 червня, діятимуть стандартні умови послуги:

відправлення до 1 кг – 10 грн/день, починаючи з 8 дня зберігання;

до 30 кг – 20 грн/день;

більше 30 кг, шини та диски – 30 грн/день;

палети – 100 грн/день.

Раніше Факти ICTV писали, що Компанія Нова пошта Глобал, яка входить до групи компаній Нова пошта, запустила регулярні рейси з доставки до США та Китаю. У співпраці з авіакомпаніями вона декілька разів на тиждень здійснюватиме як відправлення, так і отримання товарів з інтернет-магазинів обох країн.

Джерело: Нова пошта