Нова пошта готова доставляти ліки в термобоксах

Провідний оператор ринку поштових послуг України компанія Нова пошта розпочала тестування нової послуги, що дозволяє виконати при транспортуванні ліків рекомендації виробників щодо режиму температурного зберігання. Про це повідомив СЕО Нової пошти Олександр Бульба.

На сьогодні компанія закупила першу партію термобоксів українського виробництва, що дозволяють забезпечувати заданий необхідний температурний режим протягом 24-36 годин.

Бокси оснащені пінопластовими термовставками та сертифікованими акумуляторами холоду для використання в медичних цілях.

– До кінця травня нова послуга пройде тестові випробування. Бокси будуть перебувати в наших партнерів – аптечних інтернет-мереж. При замовленні ліків, що вимагають певних умов температурного зберігання, рітейлори запропонують покупцеві поштову доставку препаратів у термобоксах. Вони упакують ліки та оформлять відправку. При отриманні, наші співробітники розкриють бокс, видадуть замовлення, а термобокс відправлять назад продавцеві, – пояснив алгоритм надання послуги Олександр Бульба.

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Зараз послуга буде запущена в тестовому режимі. Найближчим часом компанія закупить додаткову кількість термобоксів, які будуть передані аптечним мережам, в тому числі – по всіх регіонах.

Бізнес-ідея Нової пошти повинна стати популярною, адже доставка ліків буде здійснюватися по всій Україні. До кінця травня до проекту Нової пошти планують приєднатися ще 5-7 фармацевтичних інтернет-майданчиків.

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