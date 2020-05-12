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Факти / Україна / Суспільство

У роботі сервісного центру МВС стався збій

Сервісний центр МВС наразі недоступний для онлайн-запису.

За їхніми даними, стався збій, проте запис у електронну чергу доступний в сервісних центрах Києва та Дніпропетровської області.

Читайте: Сервісні центри МВС і підрозділи ДМС відновлять роботу з 12 травня

Для того, щоб записатися в чергу на отримання послуги можна зателефонувати на довідковий телефон Регіонального сервісного центру МВС у відповідному регіоні.

У роботі сервісного центру МВС стався збій

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні оновили додаток Штрафи UA, завдяки якому порушники ПДР можуть сплатити штрафи онлайн.

Джерело: Головний сервісний центр МВС.

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