У Києві відкриють ТРЦ з суботи 30 травня, але без роботи розважальних зон. Також дозволяють працювати готелям, крім хостелів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

Він зазначив, що ресторани в готелях поки працюватимуть на виніс та на обслуговування в номерах. Для них прописані чіткі вимоги, яких потрібно дотримуватися. Зокрема:

температурний скринінг співробітників та постояльців;

масковий режим поза номерами;

дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м площі приміщення.

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Віталій Кличко також додав, що рішення про роботу ресторанів та кафе у Києві комісія з надзвичайних ситуацій ухвалюватиме окремо.

Нагадаємо, 27 травня у Києві зафіксували 29 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих становить 2 739.

За добу одужали 44 людини, всього коронавірус подолали 442 пацієнти.