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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Шмигаль презентував 10 ініціатив програми стимулювання економіки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль опублікував 10 ініціатив програми стимулювання економіки, яку презентували минулого тижня.

Він зазначив, що план заходів містить приблизно 230 пунктів, а сама програма розрахована на три роки.

Ініціативи, які пропонує уряд, передбачають, що Кабмін на період адаптивного карантину виділить 64,7 млрд грн для Фонду боротьби з коронавірусом.

Відповідно до другого пункту, на розвиток малого та середнього бізнесу передбачені 4 млрд грн (на відшкодування відсотків за діючими кредитами мікро- та малого бізнесу, а також кредитні канікули за програмою 5-7-9%); 24 млрд грн (на покриття застави за кредит державними портфельними гарантіями);
1,6 млрд грн (на підтримку креативних індустрій).

Окремо у програмі йдеться і про так звану регуляторну гільйотину, яка передбачає понад 30 кроків з дерегуляції бізнесу.

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Вдосконалення податкової системи передбачає:

  • ліквідацію підрозділів економічних розслідувань СБУ, Нацполіції та прокуратури та створення єдиного органу – Служби фінансових розслідувань;
  • запровадження нульової декларації та податку на виведений капітал;
  • скасування тотальної фіскалізації спрощенців з повноцінним впровадженням програмних РРО.

Ще один пункт програми – перезапуск промислового сектору. Тут планують реформувати держфонд регіонального розвитку і надати права суб’єктам застосовувати метод прискореної амортизації виробничого обладнання.

Згідно з програмою, вихід з економічної кризи передбачає:

  • перегляд енергетичної стратегії;
  • врегулювання заборгованості та тарифів;
  • створення передумов для модернізації основних фондів.

Щоб реформувати транспорт, уряд планує:

  1. створити незалежний регулятор тарифів;
  2. реформувати Укрзалізницю;
  3. оптимізувати портові збори;
  4. виділити 19 млрд гривень на розширення Великого будівництва;
  5. створити національного авіаперевізника.

Ще два пункти програми стосуються міжнародної торгівлі та агропромислового комплексу. У них прописано, що потрібно:

  • виділити 65 млн грн на консультаційну підтримку малого та середнього бізнесу на базі Офісу просування експорту;
  • активізувати діяльність експортно-кредитного агентства та Укрексімбанку;
  • запровадити довгострокові державні субсидії на від 3 до 5 років;
  • стимулювати розвиток переробки.

У десятому пункті програми окрема увага приділяється цифровій трансформації та розвитку ІТ-сектору. Зокрема, планують перевести державні послуги в цифровий формат, створити сприятливі умови для розвитку ІТ-сектору, привести українську систему кібербезпеки у відповідність до міжнародних стандартів.

Нагадаємо, Кабмін 29 травня затвердив Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19.

Вона передбачає широкий спектр методів підтримки – допомогу просування експорту, доступні кредити, грантові програми, розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях.

Джерело: Денис Шмигаль

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