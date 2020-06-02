Пленарне засідання Верховної Ради України заплановане на 2 червня, яке розпочнеться о 10.00.

Народні депутати розглядатимуть низку законопроектів для ухвалення у першому та другому читанні.

Зокрема, на розгляд запланований проект постанови Про звернення Верховної Ради до ООН, Європейського парламенту та інших організацій щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень РФ, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу.

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Також у першому читанні парламентарі розглядатимуть внесення змін до Митного кодексу та у систему судоустрою України, проект закону про митний тариф та зміни до Бюджетного кодексу.

Окрім цього, ухвалюватиметься рішення щодо Програми діяльності Кабміну.

У другому читанні народним депутатам запропоновано на розгляд зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за вчинення злочину спільнотою.

Окрім того, у цілому Верховна Рада ухвалюватиме закон про внесення змін до ЗУ Про оцінку впливу на довкілля щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусу.

З 12.00 до 16.00 заплановані брифінги представників фракцій та народних депутатів. Після 16.00 відбудеться вечірнє пленарне засідання.

Затвердження програми діяльності уряду

Раніше народний депутат фракції Голос Ярослав Железняк повідомив, що комітет євроінтеграції відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів.

Також він зазначив, що 12 з 23 комітетів були незадоволені нею.

Пізніше Євгенія Кравчук, нардеп від Слуги народу, повідомила, що пленарний тиждень у червні почнеться з розгляду програми діяльності уряду Дениса Шмигаля, оскільки абсолютна більшість комітетів парламенту не підтримали текст, який Кабмін подав ще у квітні.

Окрім того, вона зазначила, що голосування в залі, ймовірно, буде аналогічним і програму відправлять на доопрацювання.