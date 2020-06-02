Довгоочікувана система відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювала 1 червня. Вона вже “ловить” порушників, які ганяють дорогами на великій швидкості.

Нині система дещо обмежена і може фіксувати лише одне порушення, але вона вже є важливим кроком до підвищення рівня безпеки на українських дорогах.

Однак вже за першу добу на Київських дорогах зафіксували тисячі порушників.

Факти ICTV розповідають, як відпрацювала система за перший день, і якої думки про неї українські водії.

Перший день роботи

Перший день роботи відеофіксації порушень ПДР розпочався досить жваво. Лише за 17 годин у Києві зафіксували 35,7 тис. подій.

Найбільшим порушником став водій BMW, який тричі проїхав повз камери зі швидкістю 200 км/год.

У Києві працюють 20 так званих КАФ (комплексів автоматичної фіксації). Нині вони знаходяться лише на тих ділянках, де часто стаються ДТП, але з плином часом їх ставатиме все більше.

У Київській області працює 25 таких КАФів. До кінця року на всій території України планують встановити ще близько 220 комплексів.

Разом з розширенням системи та ідеологією багатьох українських водіїв “я порушую, коли мені це конче потрібно” (а конче потрібно їм, якщо звернути увагу під час прогулянки Києвом, майже завжди) можна припустити, що за день у нас фіксуватимуть сотні тисяч порушень.

За інформацією Міністерства інфраструктури України, за день до початку повноцінної роботи системи камери зафіксували 107 тис. порушень ПДР. І йдеться лише про Київ та Київську область.

Згадаймо про те, що нині КАФи фіксують лише одне правопорушення, страшно припустити, яку картину ми побачимо, коли система запрацює на повну потужність.

Які правопорушення фіксують

Нині система відеофіксації правопорушень працює лише на перевищення швидкості. Аби камери зафіксували порушення, авто має перевищити дозволену швидкість на 20 км/год.

Таке перевищення швидкості тягне за собою штраф у розмірі 255 грн за одну фіксацію на камеру. Тобто, якщо ви кілька разів перевищите швидкість і це зафіксують, наприклад, чотири камери, то вам доведеться заплатити 1020 грн.

А от за перевищення швидкості на 50 км/год штраф збільшується до 510 грн, а правило кількох камер залишається.

Однак є для порушників і “приємна” новина. Сума оплати зменшується на 50%, якщо штраф сплатити протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що невдовзі КАФи фіксуватимуть такі порушення правил дорожнього руху, як:

рух смугою громадського транспорту;

проїзд на заборонений сигнал світлофору;

неправильний проїзд перехресть.

Це далеко не повний список порушень, які планують додати. Можна припустити, що з’явиться й відеофіксація неправильного паркування, яке нині є великою проблемою не лише в столиці, а й в інших містах України.

Першим для фіксації обрали перевищення швидкості, оскільки вона є однією з основних причин загибелі і травмування людей на дорогах.

– Тому що 40% тяжких ДТП відбуваються саме за рахунок перевищення швидкості. І ці камери будуть фіксувати перевищення швидкості… Камери встановлено з попереджувальними знаками про те, що попереду камера фіксації перевищеної швидкості. Вони встановлені виключно в місцях підвищеної концентрації ДТП, там, де ми знаємо, що за статистикою гинуть і травмуються люди, – каже заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Цікавим є те, що система фіксації штрафів буде не зовсім автоматичною. Після “оформлення” правопорушення автоматично, їх перевірятимуть.

Найбільша проблема тут постає через те, що значно знижується кількість оброблених порушень за добу. Візьмемо, наприклад, статистику за 1 червня. З 37,5 тис. подій опрацьовано всього лиш 5,6 тис.

Тепер застосуємо просту математику. Якщо припустити, що приблизно таку ж кількість подій опрацьовуватимуть щоденно, то на повне закриття одного дня піде 6-7 діб.

А тим часом кількість зафіксованих порушень накопичуватиметься. До чого це призведе – невідомо.

Так, є надія, що з часом громадяни стануть менше порушувати ПДР, якщо покарання за це буде невідворотним. Тоді, може, знадобиться опрацьовувати навіть менше 5-6 тис. подій на добу.

Що думають водії про систему

Думки водіїв щодо системи відеофіксації, яка гарантує водіям отримання так званих “листів щастя” у випадку порушення ПДР, розділилися.

Деякі громадяни кажуть про те, що спочатку потрібно зробити якісні дороги, а вже потім турбуватися про те, щоб ловити порушників.

– Доріг нормальних майже немає. Знаків дорожніх немає 50%. А в райцентрах то і всіх 80%… Людина іноді просто не знає навіть як їхати, – каже українець Віталій.

Велике будівництво в Україні, яке включає в себе і створення нових, якісних доріг, вже почалося. І разом з ним запроваджується і система відеофіксації, однак не всі цим задоволені.

– В нормальних країнах роблять спочатку дороги, а не відеофіксацію, – каже українець Олег.



Водночас є й ті, хто позитивно ставиться до встановлення КАФів. Якщо система справно працюватиме, то це допоможе виховувати українських водіїв.

– Камери, можливо, хороша річ, але обмежувати швидкість потрібно з розумом, щоб не створювати заторів, а не для заробітку поліцейських. А краще створювати безпечні умови руху, зокрема і швидкісного, де це можливо іншими методами, – вважає мешканець Яготина Василь.



Звичайно, інфраструктуру міст потрібно розвивати, адже у водіїв має бути можливість без зайвих перешкод дістатися з одного місця до іншого і не стояти в годинних заторах.

Однак це не означає, що можна порушувати правила коли заманеться. Це ставить під загрозу життя не лише водія, але й пасажирів та інших людей.

Можна побудувати скільки завгодно доріг, але якщо культура водіння не зростатиме, то всі ці зусилля будуть марними.

– Я задоволений (впровадженням відеофіксації порушень ПРД, – Ред.), оскільки рівень культури водіння стрімко падає до нуля. Звісно, якщо система працюватиме і не буде корупції, – ділиться враженнями киянин Віталій.



Потрібно не забувати, що у багатьох країнах система відеофіксації вводяться не для того, щоб карати якомога більше водіїв, а для того, щоб їх виховувати і запобігти порушенням правил, які можуть призвести до смертельних наслідків.

В Україні штрафи за перевищення швидкості відносно невеликі, і тому є побоювання, що люди, які можуть дозволити собі сплачувати їх хоч щодня, і далі “ганятимуть” без обмежень.

Візьмемо Німеччину, де також діє відеофіксація порушень ПДР. Крім штрафів, там також є система балів, які нараховуються за нехтування правилами.

Водій отримує їх не за всі порушення. Але коли їх стане вісім, то у нього відберуть права і змусять здати спеціальний тест, який має довести, що громадянин, так би мовити, придатний до водіння авто.

Але все це – тривалий процес. І весь цей час доведеться користуватися громадським транспортом, замість власного авто. Можливо, і в Україні потрібне щось подібне.

“Боротися” з камерами відеофіксації дуже просто – не перевищувати швидкість і не порушувати інші правила дорожнього руху. Дороги відремонтують і збудують, але жодних змін не буде, якщо кожного дня у нас будуть сотні тисяч порушень ПДР.

Владислав Бомбела