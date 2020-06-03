На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабміну №435 від 3 червня про послаблення карантинних заходів з 5 червня 2020 року.

На сьогоднішньому засіданні уряд скасував деякі обмеження в рамках адаптивного карантину, чинного в Україні з 22 травня до 22 червня.

Зокрема, згідно з документом, з 5 червня кафе та ресторани зможуть відкрити свої зали для відвідувачів, у церквах збільшать кількість вірян під час богослужінь – одна людина на 5 кв. м, скасовується самоізоляція для людей за 60.

Передбачено також відновлення внутрішніх пасажирських перевезень авіаційним транспортом.

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У разі погіршення епідситуації в окремому регіоні протягом трьох днів регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має право скасувати всі послаблення.

Усі пом’якшення та застороги є у постанові, яку ми додаємо.

Постанова Кабміну про посл…

На цьому ж засіданні ухвалено рішення про відновлення міжнародного авіасполучення – з 15 червня. Але це стосується лише тих країн, які відкрили свої аеропорти для України.

Саме з цієї дати почнеться четвертий етап послаблення карантину. До нього поки не готові, за даними МОЗ на 3 червня, сім областей та місто Київ.