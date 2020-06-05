Інтергал Буд став жертвою фальшивих активістів: компанія звертається до поліції

Одна з найбільших будівельних компаній Інтергал Буд має намір подати заяву до правоохоронних органів з приводу шантажу та вимагання крупної суми з грошей з боку псевдоактивістів.

Компанія зазнала атаки так званих активістів, а насправді – шахраїв, єдина мета яких – отримати винагороду за припинення акцій протесту.

– Сьогодні до одного з адміністративних офісів компанії Інтергал-Буд прийшли професійні шантажисти, яких знають в обличчя всі гравці будівельного ринку. Вони побували на будівельних майданчиках і офісах багатьох забудовників. Це кілька громадських організацій – Стоп свавілля, Твердиня, діями яких керують Сергій Мельниченко та Юрій Федоренко. Але нам точно відомо, хто стоїть за цими людьми, – йдеться у заяві прес-служби.

В Інтергал Буд підкреслюють, що до керівників компанії неодноразово зверталися певні особи, що називають себе представниками активістів, але їхньою справжньою метою було отримати винагороду за припинення акцій. Йшлося про суми у сотні тисяч доларів США за кожен об’єкт.

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При цьому у компанії наголошують, що не бояться шантажу та маніпуляцій цих псевдоактивістів та не мають наміру виконувати їхні злочинні вимоги.

– У важкі кризові часи, карантин, коли будівельним компаніям особливо важливо вчасно виконувати свої зобов’язання перед покупцями – ці “активісти” тероризують відповідального забудовника, керуючись своїми меркантильними інтересами. Відверто вимагають хабаря та намагаються заробити, напевно, на вибори, – зазначається у заяві.

На думку представників компанії, репутацію будівельного ринку в Україні зіпсували афери Войцеховського та скандали з корпорацією Укрбуд та банком Аркада, тому зараз вкрай важливо захистити легальний бізнес, який працює у цій сфері.

– Наголошуємо – будівельна галузь є одним з ключових драйверів розвитку та відновлення економіки. Ми звертаємось до правоохоронних органів та Київської міської адміністрації аби вони відреагували на проблему шантажу бізнесу псевдо-активістами. Це системне явище, яке підриває роботу всієї будівельної галузі, – зазначають у компанії.

Інтергал Буд – одна з найбільших будівельних компаній на ринку України з 17-річним стажем. За даними Мінфіну, за друге півріччя 2019 року компанія посіла перше місце в рейтингу найбільших будівельників, здавши 2 277 квартир площею майже 131 тис. метрів або 16% від загальної кількості квартир у столиці, побудованих у столиці за цей період.

Попри карантинні обмеження, компанія виконала усі свої зобов’язання перед інвесторами і продовжує роботу.

Джерело: Інтерал Буд