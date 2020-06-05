Интеграл Буд стал жертвой фальшивых активистов: компания обращается в полицию

Одна из крупнейших строительных компаний Интергал Буд намерена подать заявление в правоохранительные органы по поводу шантажа и вымогательства крупной суммы денег со стороны псевдоактивистов.

Компания подверглась атаке так называемых активистов, а на самом деле — мошенников, единственная цель которых — получить вознаграждение за прекращение акций протеста.

— Сегодня в один из административных офисов компании Интергал-Буд пришли профессиональные шантажисты, которых знают в лицо все игроки строительного рынка. Они побывали на строительных площадках и офисах многих застройщиков. Это несколько общественных организаций – Стоп беспредел, Твердыня, действиями которых руководят Сергей Мельниченко и Юрий Федоренко. Но нам точно известно, кто стоит за этими людьми, — говорится в заявлении пресс-службы.

В Интергал Буд отмечают, что к руководителям компании неоднократно обращались определенные люди, которые называют себя представителями активистов, но их настоящей целью было получить вознаграждение за прекращение акций.

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Речь шла о суммах в сотни тысяч долларов США за каждый объект. При этом в компании подчеркивают, что не боятся шантажа и манипуляций этих псевдоактивистов и не намерены выполнять их преступные требования.

— В тяжелые кризисные времена, карантин, когда строительным компаниям особенно важно своевременно выполнять свои обязательства перед покупателями — эти “ходоки” терроризируют ответственного застройщика, руководствуясь своими меркантильными интересами. Откровенно требуют взятки и пытаются заработать, наверное, на выборы, — отмечается в заявлении.

По мнению представителей компании, репутацию строительного рынка в Украине испортили аферы Войцеховского и скандалы с корпорацией Укрбуд и банком Аркада, поэтому сейчас крайне важно защитить легальный бизнес, который работает в этой сфере.

– Подчеркиваем – строительная отрасль является одним из ключевых драйверов развития и восстановления экономики. Мы обращаемся к правоохранительным органам и Киевской городской администрации чтобы они отреагировали на проблему шантажа бизнеса псевдоактивистами. Это системное явление, которое подрывает работу всей строительной отрасли, — подытоживается в заявлении пресс-службы.

Интергал Буд — одна из крупнейших строительных компаний на рынке Украины с 17-летним стажем. По данным Минфина, за второе полугодие 2019 года компания заняла первое место в рейтинге крупнейших строителей, сдав 2 277 квартир площадью почти 131 тыс. метров или 16% от общего количества квартир в столице, построенных за этот период.

Несмотря на карантинные ограничения, компания выполнила все свои обязательства перед инвесторами и продолжает работу.

Источник: Интерал Буд