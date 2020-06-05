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Факти / Україна / Суспільство

Кличко сказав, коли почнеться будівництво метро на Троєщину

Будівництво гілки метро на Троєщину почнуть після відкриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на мосту облаштують шість смуг для автомобільного руху та дві залізничні колії для метро.

– Не припиняють робіт і в напрямку Троєщини. Там закінчують бетонування проїжджої частини над Русанівськими садами. Також вже встановили опори над залізничним проїздом. Далі – робитимуть з’їзд із мосту на Лівому березі, – зазначив мер столиці.

За словами Віталія Кличка, автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом відкриють вже до кінця цього року.

– Після цього місто розпочне будівництво нової гілки метро на Троєщину, – наголосив мер.

Читайте: Метро на Виноградар будують за графіком – Кличко

Метро на Троєщину

16 грудня 2019 року на міжнародному форумі Майбутнє Києва презентували ідею генплану. Вона передбачає збереження культурної спадщини, розбудову парковок, розвиток громадського транспорту і запуск метро на Троєщину.

У планах влади звести три нові мости. Від ідеї розширення столиці за рахунок області відмовилися, натомість ущільнять забудову міста. На ділянках старих заводів і фабрик зводитимуть житлові комплекси і соціальну інфраструктуру.

Обов’язково будуватимуть не лише житло, а й школи та садочки. Хрущовки або зноситимуть, або капітально ремонтуватимуть. Щоправда усе це поки лише ідеї, далі буде обговорення на рівні експертів та громадськості.

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