Посольство України в США відновлює з 9 червня прийом громадян з консульських питань.
За попереднім записом можна буде потрапити на консульський прийом. Він буде проводитися за паспортними, нотаріальних питань, а також з питань громадянства.
Куди звертатися?
- За паспортних питань – на сайті ukremb.net;
- з питань нотаріату – [email protected];
- з питань громадянства, на постійне проживання і витребування – [email protected]
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Також наголошується, що всі громадяни повинні дотримуватися таких правил під час відвідування:
- вчасно приходити на прийом;
- мати з собою всі необхідні документи;
- використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски і рукавички).
До кінця 2020 року в Україні відкриється посольство Ірландії. Дмитро Кулеба підкреслив, що Ірландія висловлює велику й послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема через міжнародні організації.
Джерело: Посольство України в США