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Факти / Україна / Суспільство

Посольство України в США відновлює прийом громадян

Посольство України в США відновлює з 9 червня прийом громадян з консульських питань.

За попереднім записом можна буде потрапити на консульський прийом. Він буде проводитися за паспортними, нотаріальних питань, а також з питань громадянства.

Куди звертатися?

  • За паспортних питань – на сайті ukremb.net;
  • з питань нотаріату – [email protected];
  • з питань громадянства, на постійне проживання і витребування – [email protected]

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Також наголошується, що всі громадяни повинні дотримуватися таких правил під час відвідування:

  • вчасно приходити на прийом;
  • мати з собою всі необхідні документи;
  • використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски і рукавички).

До кінця 2020 року в Україні відкриється посольство Ірландії. Дмитро Кулеба підкреслив, що Ірландія висловлює велику й послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема через міжнародні організації.

Джерело: Посольство України в США

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