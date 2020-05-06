В Україну прилетів літак Мрія з медичним вантажем з Китаю

В Україну прибув літак Мрія з гуманітарною допомогою від КНР.
Медичний вантаж закупила компанія Нафтогаз.
– Сумарно вся партія з КНР коштує приблизно півмільярда гривень, – заявив на брифінгу голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
У вантаж входять 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів і 50 портативних ультразвукових апаратів.
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Це вже другий рейс найбільшого в світі транспортного літака в Україну за останні тижні.
Нагадаємо, 23 квітня в Україні прибув перший літак Мрія. До Києва із Китаю привезли медичні засоби для боротьби з коронавірусом: захисні маски, рукавиці, препарати і костюми.
Літак зустрічав особисто президент Володимир Зеленський.