Укрзалізниця з 1 червня відновила рух пасажирських поїздів, проте через карантинні заходи компанія не може працювати на повну потужність.

За перший день відновлення роботи Укрзалізниця перевезла у приміському сполученні 48,1 тис. пасажирів і 5,8 тис. на нічних і швидкісних поїздах. Лише 1 червня пасажири викупили 34 тис. квитків.

Поки в дорогу вирушили понад 40 поїздів далекого прямування і 214 приміських. Через карантинні заходи компанія зазнає значних збитків.

– Враховуючи те, що перевезення пасажирів залізничним транспортом носять соціальний характер, а ціни регулюються державою щомісячні збитки від пасажирських перевезень складають орієнтовно 1 млрд грн, – розповіли Фактам ICTV у прес-службі Укрзалізниці.

Крім того, у компанії прогнозують, що збитки зростуть у кілька разів через карантинні правила перевезень.

– Під час карантину кількість призначених поїздів суттєво зменшилась, а продаж квитків здійснюється на обмежену кількість місць у вагонах (50% місць у вагоні). Тому збитки зростуть, щонайменше, у 1,5-2 рази, – додали в Укрзалізниці.

Чи зростуть ціни на квитки на залізничні перевезення

– Наразі не планується перегляд тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, – зазначили у компанії.

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До слова, ціни на квитки на потяги внутрішнього сполучення затверджуються наказом Міністерства інфраструктури. Востаннє вони переглядалися у 2018 році.

Робота Укрзалізниці під час карантину

Залізничні перевезення в Україні через карантин закрилися 18 березня. Укрзалізниця обслуговувала лише вантажні потяги, а також поодинокі спецрейси для евакуації українців з-за кордону.

Через 75 днів карантину потяги знову вийшли на рейси. Продаж квитків відкрився через електронний сервіс і в касах. Однак пасажирів чекала низка обмежень. Правила перебування у потягах Укразалізниці:

санітарні правила (масковий режим, дезінфекція, соціальна дистанція у 1,5 м);

продаж продуктів і напоїв у потягах заборонений;

доступ лише до 50% місць у вагонах.

Через карантинні заходи плацкартні вагони досі не обслуговуються. На рейси вийшли лише вагони класу купе і люкс (не більше двох осіб). В Інтерсіті пасажирів розсаджують у шаховому порядку.

Євгенія Шапоренко