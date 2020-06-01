Квитка та паспорта недостатньо. Нові правила проїзду у потягах

У перший день літа – перші пасажирські потяги. Після двомісячного простою Укрзалізниця нарешті відновлює рух поїздів.

За новими правилами, аби зайти в вагон тепер квитка та паспорта буде недостатньо. Треба обов’язково бути в масці. Рекомендовано мати медичні рукавиці, та, звісно, пройти температурний контроль.

Провідники мають робити щогодини дезінфекцію. Та рекомендації з’являться і для пасажирів. Наприклад, дезінфікувати руки та не залишати купе без необхідності.

Провідники більше не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби пасажирам. Але, не відмовлять налити окріп у власний посуд. Посилені заходи безпеки з’явились і на вокзалах: як проти вірусу, так і проти злочинності.

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Лише за першу добу українці купили 21 тис. квитків. Ціни поки що не змінились. А от правила продажу – так. Віднині купити проїзні документи можна за 90 днів до відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Спершу Укрзалізниця відкрила продаж квитків он-лайн, але з посадкою на половину вагона.

Щоправда членів однієї родини на сусідніх полицях обіцяють розміщувати без обмежень і в одному купе їхати можна без масок.

Дозвіл на курсування поїздів з 1 червня поки дали лише 6 областей: Донецька, Луганська, Харківська, Полтавська, Черкаська та Одеська. На сполучення з Києвом та деякими іншими областями поки діють обмеження на посадку у 50% пасажирів. З 4 червня відкриваються сполучення з Івано-Франківськом, Хмельницьким, Ковелем та Ужгородом.

Загалом же з понеділка Україною пішли 42 потяги, це третина рухомого складу Укрзалізниці. Та колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що радіти цьому зарано, адже якщо зараз залізницю зупинив коронавірус, то незабаром це може зробити економічна криза та борги.

З 18 березня Укрзалізниця скасувала всі пасажирські перевезення Україною через пандемію Covid-19.

Аби повернути кошти за квиток який припав на час зупинки роботи потягів, пасажиру треба мати оригінал проїзного документа з відміткою чи без неї.

Квитки, які купувалися через інтернет, повертатимуться за чинною процедурою через онлайн-сервіси. Вартість невикористаних квитків на поїзди приміського сполучення буде також компенсуватися у повному обсязі.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів про вихід із карантину, залізничні пасажирські перевезення відновили свою роботу з 1 червня.