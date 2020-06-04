Ми “дотиснемо” банки: Зеленський пообіцяв зниження ставок за кредитами до 5-6%

Президент Володимир Зеленський обіцяє остаточно вирішити питання з банками щодо зниження ставок за кредитами до 5-6%.

– Кредити ми дотиснемо у будь-якому випадку. Їх все одно зробимо для населення максимум до 5-6%. Це дуже складно, але ми рухатимемося в цьому напрямку, – повідомив глава держави під час зустрічі з представниками туристичної сфери у Кам’янці-Подільському.

Він також зазначив, що вартість кредитів прив’язана до рівня облікової ставки Нацбанку. Наразі вона становить 8%. Але Володимир Зеленський уточнив, що її зниження позначиться на здешевленні кредитів.

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Також Володимир Зеленський пообіцяв знизити ставки за кредитами до 3-5%.

Загалом держава вже рік працює над тим, щоб українці могли легко брати у банках доступні кредити. Під час прес-конференції у травні Володимир Зеленський пообіцяв, що дотисне для цього банківську систему.

За його словами, банки будуть не настільки обережними під час видавання коштів населенню.