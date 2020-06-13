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Факти / Україна

Уряд заборонив відчиняти кінотеатри і змінив правила перетину кордону

Через погіршення епідситуації в Україні з 15 червня в країні не відчинять кінотеатри.

Таке рішення ухвалив уряд, звітують у МОЗ.

– Ми обмежили діяльність кінотеатрів, щоб не допустити погіршення ситуації з коронавірусом. До цього я зустрічався з представниками великих мереж кінотеатрів і узгодив всі ці питання, – повідомив на брифінгу 13 червня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

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Крім того, Кабмін переглянув правила перетину кордону, він ухвалив рішення послабити правила обсервації для осіб, які приїжджають до країни.

З 11 червня в Україні фіксується погіршення епідситуації.

Після відносного затишшя на початку літа у країні щодоби фіксують близько 700 нових випадків коронавірусу.

Загалом в Україні на коронавірус хворіють 30 506 людей, 880 українців померли від вірусу.

Джерело: МОЗ

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