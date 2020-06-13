Кабінет Міністрів скасував проведення пробного ЗНО та вніс зміни до постанови №392 Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Відповідно до затверджених змін, пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину.

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Виходячи з цього, на період дії карантину, який триватиме до 22 червня, буде заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Питання із пробним ЗНО вирішувалося дуже довго, спершу його відтерміновували через поширення коронавірусу, а потім вирішили зовсім скасувати. Попередньо, тестування мало відбутися 15 та 17 червня, однак профільне міністерство відмовилось від цього рішення.