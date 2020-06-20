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Факти / Україна / Політика

Кремль назвав ситуацію навколо Донбасу потенційно дуже небезпечною

Кремль назвав “потенційно дуже небезпечною” ситуацію з виконанням Мінських домовленостей.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков і додав, що Росія стурбована висловлюваннями київської влади про те, що угоди необхідно коригувати.

У Кремлі погрожують, що ситуація з врегулювання конфлікту на Донбасі може “зайти в глухий кут”, якщо ці висловлювання “набудуть форми офіційних заяв”.

Представник Володимира Путіна наголосив, що Росія не бачить альтернатив Мінським угодам.

– Наскільки сьогодні якийсь альтернативний канал для роботи може бути сформульований, нині не візьметься прогнозувати ніхто, – сказав Пєсков.

Що хоче змінити Київ у Мінських угодах

На зустрічі нормандської четвірки в Парижі минулого року президент України Володимир Зеленський вказав Путіну, що Київ не може піти на те, щоб місцеві вибори на Донбасі пройшли до передачі контролю над кордоном.

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Зі свого боку російський лідер не сприйняв аргументи Києва і наполягає на тому, щоб передача кордону відбулася після виборів на Донбасі.

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