Вибух квартири на Позняках: наслідки аварії

О 10.00 в Дарницькому районі міста Києва стався вибух у житловому будинку за адресю вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Попередньо у ДСНС зазначають, що НС сталася через вибух газоповітряної суміші без наслідків горіння.

В результаті вибуху сталося руйнування четвертого, п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Хто постраждав

Станом на 13.00 під завалами будинку знайдено дві загиблі особи. Рятувальники евакуювали 23 людей, ще трьох направили у лікарню. Проводятья роботи подальшої евакуації мешканців будинку.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.















Наслідки вибуху: у якому стані будинок і куди переселять його мешканців / 4 фотографии

Куди поселять потерпілих

Усі евакуйовані та постраждалі мешканці багатоповерхівки мають можливість переночувати в інтернаті на Харківському шосе 121/3. На скільки днів цих людей забезпечать житлом, поки що не відомо.

Глава Дарницької РДА Ярослав Лагута наголосив, що в інтернаті організований штаб, який опікуватиметься постраждалими. Наразі адміністрація складає списки усіх родин, які жили у під’їзді, де стався вибух.

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Що буде із багатоповерхівкою

За словами мера Києва Віталія Кличка, будинок уже не підлягає реконструкції, тому найближчим часом його повністю розберуть, а поки що КМДА вирішує питання, куди поселити мешканців зруйнованого будинку.

Зараз влада не може допустити людей у квартири, аби вони забрали цінні речі і документи, ймовірно вони зможуть це зробити аж через добу.

Спершу фахівці повинні переконатися, що конструкція будинку витримає навантаження, бо є загроза подальшого обвалення.

Причина вибуху

Правова кваліфікація надзвичайної події буде встановлена після вияснення причини вибуху. Наразі ще не була проведена експертиза.

Попередньо, очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що причиною обвалу міг стати вибуховий пристрій.

– Вибухотехніки взяли зразки матеріалів, їм потрібно 30-40 хвилин, щоб озвучити результати, – заявив міністр.

Другою головною версією вибуху є витік побутового газу.

Зауважимо, що впродовж тижня у будинку тривали демонтажні роботи із зняття газових лічильників.

Очікуємо на дані експертизи.