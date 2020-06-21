Взрыв квартиры на Позняках: последствия аварии

В 10.00 в Дарницком районе города Киева произошел взрыв в жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.

Предварительно в ГЧСЧ отмечают, что ЧП произошло из-за взрыва газовоздушной смеси без последствий горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Кто пострадал

По состоянию на 13.00 под завалами дома найдено тело пожилой женщины. Спасатели эвакуировали 23 человека, еще трех направили в больницу. Проводятья работы дальнейшей эвакуации жителей дома.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГЧСЧ и сотрудники Национальной полиции.















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Куда поселят пострадавших

Все эвакуированные и пострадавшие жители многоэтажки имеют возможность переночевать в интернате на Харьковском шоссе 121/3. На сколько дней этих людей обеспечат жильем, пока не известно.

Глава Дарницкой РГА Ярослав Лагута отметил, что в интернате организовано штаб, который будет заниматься пострадавшими. Сейчас администрация составляет списки всех семей, живших в подъезде, где произошел взрыв.

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Что будет с многоэтажкой

По словам мэра Киева Виталия Кличко, дом уже не подлежит реконструкции, поэтому в ближайшее время его полностью разберут, а пока КГГА решает вопрос, куда поселить жителей разрушенного дома.

Сейчас власть не может допустить людей в квартиры, чтобы они забрали ценные вещи и документы, вероятно они смогут это сделать только через сутки.

Сначала специалисты должны убедиться, что конструкция дома выдержит нагрузки, поскольку есть угроза дальнейшего обрушения.

Причина взрыва

Правовая квалификация чрезвычайного происшествия будет установлена после выяснения причины взрыва. Пока еще не была проведена экспертиза.

Предварительно, глава МВД Арсен Аваков отметил, что причиной обвала могло стать взрывное устройство.

— Взрывотехники взяли образцы материалов, им нужно 30-40 минут, чтобы озвучить результаты, — заявил министр.

Второй главной версией взрыва является утечка бытового газа.

Заметим, что в течение недели в доме продолжались демонтажные работы по снятию газовых счетчиков.

Ожидаем данные экспертизы.