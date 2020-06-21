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Факти / Україна

Це подвиг: Степанов про роботу лікарів в умовах пандемії коронавірусу

З початку пандемії 5 998 медичних працівників захворіли на коронавірус – це 17% від загальної кількості хворих в Україні, наголосив мініст охорони здоров’я Максим Степанов, вітаючи колег з Днем медика, який святкують 21 червня.

– Із системою охорони здоровя, яку ми успадкували, вразливість тієї чи іншої групи до коронавірусу визначається не лише віковими параметрами, як у всьому світі, але й професією, – наголосив він.

За його словами, бути медиком в Україні – це не лише покликання, це крок, який можна порівняти із щоденним подвигом.

Тому він подякув усім медикам за роботу поки не в ідеальних умовах.

Джерело: МОЗ

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