Чорнобильська катастрофа: хроніка подій та що відбувається у Зоні відчуження зараз

Роковини Чорнобильської трагедії. 26 квітня ми вшановуємо тих, хто не шкодуючи власних життів, рятував країну і цілий світ від ядерної катастрофи.

34 роки тому вибухнув реактор на Чорнобильській АЕС. Наслідки катастрофи ми будемо відчувати ще сотні років. Це історія, яка не має повторитися. Це злочинне замовчування влади, це самовідданість рятувальників, це трагедії місцевих жителів.

26 квітня Чорнобиль знову в центрі уваги. Понад три тижні там палають ліси. Знищено унікальну природу Зони відчуження. І знову українським пожежникам довелося рятувати ці краї. Загинули тварини, а інша частина втекла до Білорусі. Туроператори переконані: відновлюватися від пожежі природа буде довго. Подробиці у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як гасили пожежу у Чорнобильській зоні.

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