Народний депутат України від Опозиційної платформи – За життя Ренат Кузьмін закликав усіх громадян України до роботи над новою національною ідеєю для України.

Слоганом своєї ініціативи Кузьмін вибрав слова: Зробимо це без них.

Ця ініціатива передбачає залучення всіх небайдужих громадян України до спільної роботи над новою національною ідеєю України.

– Нам нав’язали чужу нам ідеологію для того, щоб залізти в кишеню до кожного українця, – зазначив Кузьмін.

На думку Кузьміна, нова ідея спричинить за собою створення нового соціального держави Україна. Але спочатку повинен бути план, над яким народний депутат запрошує попрацювати всіх охочих. Він також підкреслив, що особисто буде розглядати всі ідеї та пропозиції.

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– Коли ми створимо ідеальну модель, ми всі разом її затвердимо, вирішимо послідовність наших дій, призначимо відповідальних та рушимо далі, – додав Кузьмін.

Народний депутат пояснив, що для цієї роботи потрібні комунікація та спеціальний майданчик – для цього він запропонував тим, хто готовий творити майбутнє країни, писати йому особисто в соцмережі Facebook і Telegram.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дані соцопитування свідчать про те, що у парламент проходять чотири партії, в лідерах – Слуга народу та ОПЗЖ.