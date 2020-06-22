ЗНО 2020: відомі дати проведення тестування

Епідеміологічна ситуація з коронавірусом дозволяє провести ЗНО 2020 у заплановані терміни – з 25 червня до 17 липня. Так вирішила держкомісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на засіданні 22 червня.

Водночас виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій запевнила у готовності усіх 5 188 пунктів тестування до його проведення в безпечних умовах.

Нині пункти проведення ЗНО забезпечені усім необхідним:

дезінфікуючими засобами для рук;

безконтактними термометрами;

масками для усіх – і учасників, і інструкторів, і медиків;

хімзасобами для обробки поверхонь;

ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків.

Читайте: Як карантин в Україні вплине на ЗНО-2020 і вступ – два сценарії МОН

Правила допуску до пунктів тестування:

температура тіла не вище 37,2 градусів та відсутність ознак респіраторних захворювань;

маска або респіратор;

відстань між учасниками ЗНО – щонайменше 1,2 м.

За даними МОН, у тестуванні у 2020 році візьмуть участь 379 493 особи. Водночас учнів шкіл, профтехів та студентів коледжів, які завершують здобуття загальної середньої освіти, звільнено від державної підсумкової атестації. Хоча вони можуть пройти ДПА за власним бажанням.

Верховна Рада 18 червня дозволила випускникам 2020 року проходити державну підсумкову атестацію і ЗНО за власним бажанням. Тестування необхідне лише тим, хто хоче здобути вищу освіту.

Всім іншим в атестати виставлять оцінки, отримані протягом навчання в школі. Просто потрібно написати заяву, яку має розглянути педагогічна рада. Але зробити це потрібно до 25 червня.

Фото: МОН