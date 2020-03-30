Через карантин в Україні Міносвіти розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.

Перший план використають, якщо карантин закінчиться до першого тижня червня. Тоді усі учні, крім 11 класу, закінчують навчальний рік наприкінці червня. Після карантину для них організовується коригуюче навчання: вчитель відчитує теми, які є критичними для класу.

Випускники 11 класів також вчаться до кінця червня.

ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня.

Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.

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Другий сценарій розробили на випадок, якщо карантин продовжать до початку серпня. Тоді усі учні, окрім 11 класу, закінчують навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.

ЗНО для учнів 11 класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня.

Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня.

Однак за обох сценаріїв:

для студентів ВНЗ невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався;

екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно;

для студентів випускних років захисти дипломних робіт та атестаційні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук.

Нагадаємо, карантин в Україні діє до 24 квітня. Тому раніше виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що вступна кампанія 2020 може затягнутися до середини жовтня.