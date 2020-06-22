ВНО 2020: известны даты проведения тестирования

Эпидемиологическая ситуация относительно коронавируса позволяет провести ВНО 2020 в запланированные сроки — с 25 июня по 17 июля. Так решила госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании 22 июня.

В то же время исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заверила в готовности всех 5 188 пунктов тестирования к его проведению в безопасных условиях.

Сейчас пункты проведения ВНО обеспечены всем необходимым:

дезинфицирующими средствами для рук;

бесконтактными термометрами;

масками для всех — и участников, и инструкторов, и медиков;

химсредствами для обработки поверхностей;

изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

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Правила допуска к пунктам тестирования:

температура тела не выше 37,2 градусов и отсутствие признаков респираторных заболеваний;

маска или респиратор;

расстояние между участниками ВНО — не менее 1,2 м.

По данным МОН, в тестировании в 2020 году примут участие 379 493 человека. В то же время учащихся школ, профтехучилищ и студентов колледжей, которые завершают получение общего среднего образования, освобождены от государственной итоговой аттестации. Хотя они могут пройти ГНА по собственному желанию.

Верховная Рада 18 июня разрешила выпускникам 2020 проходить государственную итоговую аттестацию и ВНО по собственному желанию. Тестирование необходимо только тем, кто хочет получить высшее образование.

Всем остальным в аттестаты выставят оценки, полученные в течения обучения в школе. Просто нужно написать заявление, которое рассмотрит педагогический совет. Но сделать это нужно до 25 июня.

Фото: МОН