Ставка за іпотекою 10% – це тільки початкова мета, а планується її зниження до 5-7%, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів.

Глава уряду прогнозує здешевлення кредитів на житло восени, але Кабмін буде створювати умови, щоб це відбулося ще влітку.

– Інерційність є певною запорукою стабільності банківської і грошово-кредитної систем, – додав Шмигаль.

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Поки ж у Мінфіні кажуть, що запуск іпотеки під 10% гальмують законодавчі обмеження, пов’язані з пропискою дітей.

Тобто, якщо в квартирі прописана дитина, банк не зможе стягнути її за несплату за іпотекою.

А в Нацбанку України заявляли, що для початку потрібно знизити ставки за депозитами.

Що таке іпотека

Це довгостроковий кредит на придбання квартири. Іпотечне кредитування давно практикують у розвинених країнах.

Головна перевага під час придбанні житла через іпотеку – невеликий відсоток, який виплачується банкам.

В Україні було кілька спроб запровадити іпотечне кредитування.