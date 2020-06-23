Ставка за іпотекою 10% – це тільки початкова мета, а планується її зниження до 5-7%, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів.
Глава уряду прогнозує здешевлення кредитів на житло восени, але Кабмін буде створювати умови, щоб це відбулося ще влітку.
– Інерційність є певною запорукою стабільності банківської і грошово-кредитної систем, – додав Шмигаль.
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Поки ж у Мінфіні кажуть, що запуск іпотеки під 10% гальмують законодавчі обмеження, пов’язані з пропискою дітей.
Тобто, якщо в квартирі прописана дитина, банк не зможе стягнути її за несплату за іпотекою.
А в Нацбанку України заявляли, що для початку потрібно знизити ставки за депозитами.
Що таке іпотека
Це довгостроковий кредит на придбання квартири. Іпотечне кредитування давно практикують у розвинених країнах.
Головна перевага під час придбанні житла через іпотеку – невеликий відсоток, який виплачується банкам.
В Україні було кілька спроб запровадити іпотечне кредитування.