Ірина Аллахвердієва: подробиці скандалу у Слузі народу за участі депутатів

У мережі почали активно обговорювати скандал, у який втрапила партія Слуга народу. В центрі обговорення опинилися голова політсили Олександр Корнієнко, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та їхня колега Ірина Аллахвердієва.

Факти ICTV розповідають подробиці скандальної ситуації.

Що сталося

Почалося все з робочої поїздки Олександра Корнієнка та Давида Арахамії до Миколаєва. 23 червня вони прибули на презентацію штабу партії Слуга народу в місті.

Поки нардепи чекали початку прес-конференції, то обмінялися кількома репліками між собою, не помітивши, що мікрофони у цей час вже працювали.

Після зустрічі з журналістами у мережі з’явилося відео, на якому Корнієнко та Арахамія серед іншого, нібито, обговорюють свою колегу народного депутата від Слуги народу Ірину Аллахвердієву.

Однак чи справжній відеозапис, чи це монтаж – достеменно не відомо.

Читайте: Скандал з бізнесом Баканова в Іспанії – реакція СБУ на розслідування

Що кажуть у Слузі народу

Щойно відео почали активно обговорювати, Олександр Корнієнко на сторінці у Facebook опублікував свої вибаченя і назвав запис змонтованим.

Він зазначив, що фрази розмови також були вирвані з контексту. Крім того, за словами Корнієнка, Ірина Аллахвердієва, ім’я якої потрапило до запису під час монтажу, жодного стосунку до обговорення не мала.

Однак голова партії все ж вибачився за певні фривольні слова, які могли образити жінок.

– Ми обговорювали товаришів і соратників по політиці як товаришів і соратників по політиці. Стосунки між нами всіма, незалежно від статусів депутатів, гендеру і статі, приблизно однакові – трішки близькі, трішки іронічні. У нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою і це наша внутрішньопартійна справа.

Пізніше він також пояснив, що обговорював місцевого політика і можливого кандидата в мери Миколаєва від партії Слуга народу Тетяну Домбровську.

– Я познайомився з нею напередодні і вона мене вразила своїм запалом, енергією і я розумію, що вона могла би бути гідним кандидатом.

Олександр Корнієнко визнав, що для висловлення свого захоплення обрав невдалу, неоднозначну і місцями образливу форму, яку можуть сприйняти як сексизм. Він вибачився перед Тетяною Домбровською та закликав її брати участь у праймеріз партії.

Позиція Давида Арахамії

Голова фракції Слуга народу в ефірі одного з телеканалів також назвав запис змонтованим. Він пояснив, що через місцеві вибори, які відбудуться восени цього року, у медіапросторі може з’являтися багато подібних компрометуючих та фейкових матеріалів.

Давид Арахамія повідомив, що справді така розмова була, але послідовність висловлювань у ній порізали і змонтували. За його словами, це було два діалоги.

Перший дійсно стосувався Ірини Аллахвердієвої, де її назвали просто красунею. Нардеп запевнив, що однопартійці це говорять і особисто колезі.

Інша частина розмови була присвячена потенційному кандидату на посаду міського голови.

Хто така Ірина Аллахвердієва і як вона коментує ситуацію

Ірина Аллахвердієва – народний депутат від партії Слуга народу. Їй 41 рік, родом вона з Миколаєва. До обрання нардепом працювала у Миколаївській обласній дирекції страхової компанії Уніка.

Наразі є головою парламентського підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Коментуючи “злите” відео, Ірина Аллахвердієва назвала його фейком і низькопробним брудом. На сторінці у Facebook вона написала, що їй вже зателефонували Олександр Корнієнко та Давид Арахамія і вибачилися за таку ситуацію.

– Мушу розставити всі крапки над і. Опубліковане “сенсаційне відео” – монтаж. Мені вже зателефонували Давид Арахамія і Олександр Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, йшлося про потенційних кандидатів в мери та до списків партії на місцевих виборах.

Скандальні ситуації навколо народних депутатів від Слуги народу виникають вже не вперше. У березні цього року депутат партії Гео Лерос опублікував відео, на яких “продає” держпосади Денис Єрмак – брат глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Після цього Андрій Єрмак заявив, що відео сфабриковані, аби помститися йому.

Фото: Ірина Аллахвердієва