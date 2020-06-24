Шведська компанія IKEA виробляє свої розкладні стільці Terje і найбільш продаваний обідній стілець Ingolf з незаконно вирубаного бука з Закарпаття.

Про це написала у своєму розслідуванні, яке тривало 18 місяців, неурядова організація Великої Британії.

Багато меблевих виробів IKEA з ДСП з меламіновим покриттям також виготовляються з української деревини підозрілого походження. Розслідування показує, що дуже ймовірно, що ця деревина потрапила в продукцію IKEA.

Завдяки зростанню, споживання деревини IKEA подвоїлося за останні 10 років. Для того, щоб виробляти свої товари дешево, компанія стала сильно залежати від Східної Європи і Росії.

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Щоб запобігти потраплянню незаконної деревини, IKEA покладається на Лісову опікунську раду (FSC), але нелегальна сировина була сертифікована FSC, як і багато іншого дерева, за що давалися хабарі під час президентства Віктора Януковича.

Члени організації з’ясували, що сировиною для виробництва займається лісомисливське господарство смт Великий Бичків на Закарпатті.

Державна екологічна інспекція встановила, що в період з квітня по червень 2018 року, Великобичківське лісогосподарство незаконно видало ліцензії на вирубку більш ніж 100 ділянок. Вирубка лісу для поставок була навіть виявлена під час пандемії в квітні 2020 року.

Меблева компанія ВГСМ є основним заготівельником цього лісу. Підприємство було створене в 1992 році як постачальник IKEA. Фірма є найбільшою деревообробною компанією України і левову частку товару експортує в країни Європейського Союзу. 96% всієї продукції купує шведська компанія.

Згідно з документами, ВГСМ продає бук, дуб і ясен фабриці IKEA в Словаччині. Частину експорту складають практично готові частини меблів IKEA або букові пиломатеріали, які відправляють до Румунії і там вже займаються фінальною обробкою. Це робить компанія Plimob.

IKEA в Україні

У травні 2020 року IKEA офіційно вийшла на український ринок. Поки в країні немає фізичного магазину, компанія працює в форматі онлайн з 14 травня. Буквально через 10 днів IKEA призупинила роботу через великий попит на свою продукцію.

Спочатку роботу магазину обіцяли відновити до 8 червня, але пізніше перенесли терміни.

Українські клієнти магазину помітили, що більшість товарів коштують дорожче, ніж в інших країнах. Компанія пояснила це коливаннями валюти, поточними ринковими умовами в Україні і витратами на транспортування замовлень.

Джерело: Earthsight