В Україні через коронавірус прогнозують збільшення рівня безробіття до 11,5%.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій на конференції.

За його словами, через коронавірус в Україні рівень безробіття в другому кварталі може досягти піку. Це 11,5% проти 8,2% минулого року.

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Також він зазначає, що з пом’якшенням карантину, яке почалося в травня, також у другій половині року на спад піде рівень безробіття, однак, він все ж очікується істотно вище, ніж в минулому році.

Через звільнення українців ситуація з працевлаштуванням погіршилася, що також показало, що легкого вирішення проблеми трудової міграції не буде.

– Частина українців, які працюють за кордоном, навіть не поверталися додому при запровадженні карантину, оскільки їх, зокрема лякала перспектива пошуку роботи в Україні, – каже Смолій.

Також він зазначає, що зараз багато хто почав знову їхати за кордон у пошуках роботи.

Нагадаємо, Кабмін готує програму виходу України з економічної кризи після пандемії коронавірусу.