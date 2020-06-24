ЗСУ отримали ракети Javelin FGM-148E останньої модифікації

До України надійшла перша партія ракет до протитанкових ракетних комплексів Javelin та допоміжного обладнання на загальну суму понад $27 млн.

Ще 16 червня прибув вантаж за програмою уряду США Міжнародні військові продажі щодо якої був підписаний контракт у грудні 2019 року.

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Збройні Сили України отримали ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

Також програма США передбачає постачання комплексу озброєння, обслуговування та надання послуг з підготовки особового складу для відповідної експлуатації протитанкових комплексів.

– Реалізація контракту на загальну суму понад $36,5 млн є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами, – зазначили у Міноборони.

Ще одне постачання товарів для української армії планують надати у 2021-2022 роках.

Наприкінці лютого Пентагон підписав контракт на виробництво Javelin (протитанкових ракетних комплексів) для України, а також для інших країн.

До списку входять: Австралія, Чехія, Естонія, Франція, Грузія, Індонезія, Йорданія, Ірландія, Катар, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Об’єднані Арабські Емірати, Оман та Туреччина.