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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Приватбанк запускає програму дешевих кредитів на житло під 10%

З 1 липня 2020 року Приватбанк починає кредитувати в рамках державної програми Доступне житло під 10%, що дозволить українцям покращити житлові умови на пільгових умовах.

Ставка за кредитами – 9,99% річних.

Термін іпотеки від Приватбанку – до 20 років, проте необхідно внести мінімальний  початковий внесок – 30% від вартості житла.

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Водночас за цією програмою українці зможуть придбати житло не лише в новобудовах, а й на вторинному ринку.

У прес-службі фінустанови кажуть, що його її клієнти зможуть придбати житло в кредит за цінами, нижчими від ринкових, і прогнозують, що лише на старті програми пільговими кредитами зможуть скористатися понад 300 тис. людей.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що ставка за іпотекою 10% – це тільки початкова мета уряду, і планується її зниження до 5-7%.

Він також прогнозував здешевлення кредитів на житло восени, але не заперечував, що це буде можливо ще влітку.

До цього в Україні було кілька спроб ввести іпотечне кредитування

Джерело: Приватбанк

 

Фото: Dreamstime

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