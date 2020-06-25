З 1 липня 2020 року Приватбанк починає кредитувати в рамках державної програми Доступне житло під 10%, що дозволить українцям покращити житлові умови на пільгових умовах.
Ставка за кредитами – 9,99% річних.
Термін іпотеки від Приватбанку – до 20 років, проте необхідно внести мінімальний початковий внесок – 30% від вартості житла.
Читайте: Як взяти іпотеку в Україні
Водночас за цією програмою українці зможуть придбати житло не лише в новобудовах, а й на вторинному ринку.
У прес-службі фінустанови кажуть, що його її клієнти зможуть придбати житло в кредит за цінами, нижчими від ринкових, і прогнозують, що лише на старті програми пільговими кредитами зможуть скористатися понад 300 тис. людей.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що ставка за іпотекою 10% – це тільки початкова мета уряду, і планується її зниження до 5-7%.
Він також прогнозував здешевлення кредитів на житло восени, але не заперечував, що це буде можливо ще влітку.
До цього в Україні було кілька спроб ввести іпотечне кредитування
Джерело: Приватбанк