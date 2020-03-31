Перевіряємо вимоги до заяви на іпотеку
Оскільки іпотека – це довгостроковий кредит на покупку нерухомості, банки висувають низку вимог до заявників, яких він повинен дотримуватися, щоб мати шанс отримати кредит.
Так, за умови отримання мінімальної зарплати можете навіть не сподіватися на іпотеку.
– У людини повинно бути джерело доходу. Також кожен банк для себе вирішує, наскільки він готовий або не готовий для себе розглядати непідтверджені доходи.
Однозначно людина повинна бути працевлаштованою і мати певний рівень доходу, але точно не мінімальний, – розповів Фактам ICTV директор департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус Дмитро Замотаєв.
Зазвичай банки висувають такі вимоги:
- прописка в регіоні отримання іпотеки;
- вік від 21 року;
- громадянство України;
- трудовий стаж не менше року (шість місяців на останньому місці роботи);
- перший внесок за нерухомість;
- позитивна кредитна історія.
Обираємо ринок
Якщо ви відповідаєте вимогам для отримання іпотеки, варто вибрати ринок, на якому ви збираєтеся купувати квартиру.
Від цього залежить, в який банк варто звертатися.
Іпотека на первинному ринку – це кредит на покупку житла, що будується.
На вторинному ринку – кредит на вже побудований будинок, квартиру.
– Кожен банк для себе визначає ту сферу, де він працює, тому що і первинний, і вторинний ринок мають абсолютно різний набір як і каналів продажу, так і ризиків, які супроводжують цей вид кредитування.
Тобто банк може працювати на вторинному ринку, однак може абсолютно не працювати на первинному, тому що ризики для нього там істотно вищі, – говорить банкір.
Обираємо банк
Після вибору ринку необхідно знайти банк, в якому можна взяти відповідну іпотеку. Потрібно пам’ятати, що не всі банки працюють і на первинному, і на вторинному ринку.
Для іпотеки на вторинному ринку ви можете звернутися в:
- Приватбанк (ставка від 12% до 15,5% річних);
- Ощадбанк (від 15% річних);
- Укргазбанк (від 15,5% річних);
- Кредобанк (від 15,9% річних);
- Правекс Банк (від 9,99% річних);
- банк Глобус (від 17,99% річних).
Обираючи банк на первинному ринку, потрібно орієнтуватися в його специфіці.
– Специфіка роботи первинного ринку – це те, що банки працюють з конкретними забудовниками. Не буде такого, що банк кредитуватиме будь-яку нерухомість, що будується.
Банки дивляться на забудовника, перевіряють його і тільки після цього ухвалюють рішення, працювати з ним чи ні, – розповідає директор департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус.
На первинному ринку працюють:
- банк Глобус;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк;
- Приватбанк;
- Кредобанк.
Збираємо документи
Для того, щоб отримати іпотеку, вам будуть потрібні такі документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код платника податків;
- копія трудової книжки;
- довідка про доходи;
- заповнена заява на отримання іпотеки;
- паспорт та ідентифікаційний код дружини / чоловіка (якщо перебуваєте в шлюбі);
- документи про право власності продавця на нерухомість (вторинний ринок);
- документ, що підтверджує вибір нерухомості, яка будується (первинний ринок);
- довідка про державну реєстрацію (для підприємців).
Банк також має право вимагати додаткові документи про джерела доходу і не тільки.
Подаємо документи і чекаємо на відповідь
Коли всі документи зібрані і обраний банк, можна подавати їх.
Рішення щодо іпотеки ухвалюється не відразу. Зазвичай на розгляд відповідної заяви йде кілька днів.
– Звичайно ж, рішення не ухвалюється моментально. Тобто пакет документів подається зазвичай у відділення банку.
Далі вже банк розглядає його. Еталонний варіант часу розгляду – це доба. Тобто сьогодні подали, а завтра вже буде рішення, – говорить Замотаєв.
Однак найчастіше заяву на отримання іпотеки розглядають близько трьох-п’яти робочих днів.
Виплачуємо іпотеку
Якщо ви отримали задовільну відповідь щодо іпотеки, то можете купувати бажану квартиру і готуватися до виплат кредиту за договором.
У ньому має бути чітко розписано, коли і яку суму ви повинні платити банку. Будьте обережними, щоб не прострочити виплати, інакше почнуться проблеми.
– Під час підписання кредитного договору формується певний графік платежів, який завжди передбачає щомісячні платежі…
Якщо ж клієнт, з якихось причин, не справляється з навантаженням, яке встановили, то він “вивалюється” в прострочення, яке передбачає підвищену процентну ставку і, можливо, додаткові штрафи, – пояснює банкір.
Якщо така проблема “одноразова”, то клієнт може повернутися в нормальний графік через якийсь час і виплачувати іпотеку, як і раніше.
Однак якщо проблема серйозніша, то бажано звернутися в банк, щоб знайти прийнятний варіант з обслуговування кредиту в нових умовах.
Наприклад, якщо ви втратили роботу, проте є перспектива знайти нову протягом трьох-п’яти місяців, то банк може реструктуризувати іпотеку. Потрібно бути готовим до того, що відсотки все одно доведеться виплачувати, адже банк зобов’язаний нараховувати їх щомісяця.
– Якщо є розуміння, що фінансовий стан клієнта дуже сильно змінився і немає виразних перспектив щодо його платоспроможності, тоді найкраще шукати разом з банком варіанти з реалізації купленої нерухомості, за рахунок чого банк закриє кредит, – підсумував Замотаєв.
В такому разі ви також отримаєте суму, яка вже була виплачена за кредитом.