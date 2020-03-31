Оскільки іпотека – це довгостроковий кредит на покупку нерухомості, банки висувають низку вимог до заявників, яких він повинен дотримуватися, щоб мати шанс отримати кредит.

Так, за умови отримання мінімальної зарплати можете навіть не сподіватися на іпотеку.

– У людини повинно бути джерело доходу. Також кожен банк для себе вирішує, наскільки він готовий або не готовий для себе розглядати непідтверджені доходи. Однозначно людина повинна бути працевлаштованою і мати певний рівень доходу, але точно не мінімальний, – розповів Фактам ICTV директор департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус Дмитро Замотаєв.

Зазвичай банки висувають такі вимоги: