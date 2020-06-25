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Факти / Україна / Політика

Скандальна заява Третьякової: реакція Слуги народу та омбудсмена Денісової

Нардеп від Слуги народу Олена Мошенець вибачилася за висловлювання своєї колеги з фракції Галини Третьякової про дітей безробітних.

На її думку, можливо, Третьякова, говорячи, що у малозабезпечених сім’ях народжуються діти “дуже низької якості”, просто мала на увазі дітей з низьким рівнем освіти.

Водночас Мошенець вважає, що питання звільнення Третьякової з посади голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів має вирішуватися на засіданні фракції.

А Третьякова зобов’язана вибачитися і пояснити свої формулювання, сказала нардеп в ефірі одного з телеканалів.

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Омбудсмен Людмила Денісова слова Третьякової назвала дискримінаційними, нагадавши, що Україна приєдналася до Конвенції ООН з прав дитини і взяла на себе зобов’язання видавати матеріальну допомогу на дітей, якщо це необхідно.

– Дитина не вибирає сім’ю, в якій народжується. Вона обмежена в можливостях самостійно себе забезпечити і захистити, – підсумувала Денисова і звернулася до парламенту з проханням вжити всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення зазіхань на основоположні права людини.

Постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків 24 червня звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з відкритим листом, вимагаючи відкликати Галину Третьякову з посади голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Причина –  відеозапис, датований у мережі 29 травня, де Третьякова каже, що у сім’ях безробітних, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти “дуже низької якості”.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова

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