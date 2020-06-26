Через повені у західних областях України підтоплено 7 731 будинок у 262 населених пунктах та зруйновано 154 км автодоріг.

Непогода торкнулася Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей.

– У 262 (було 342) населених пункта підтоплено 7 731 будинок (було 14 471), 13 об’єктів соціальної та побутової сфери (було 17), – зазначають у ДСНС.

Крім того, повені зруйнували 154 км автодоріг, з яких 152 км – в Івано-Франківській області, а також 57 мостів.

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Також 598 км автодоріг та 172 мости пошкоджено.

Досі знеструмленими залишаються 7 населених пунктів у 2 областях: 6 в Івано-Франківській і 1 у Чернівецькій.

Що стало причиною?

з 20 червня на Заході почалися сильні дощі, що призвело до підняття рівня води у річках. Паводки підтопили тисячі будинків, а їхніх мешканців довелося евакуйовувати.

25 червня Володимир Зеленський поїхав до Івано-Франківської області, аби особисто оглянути наслідки повені в регіоні.

Також на вчорашньому засіданні уряду Кабмін виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.