Вакарчука позбавили мандата депутата на з’їзді партії Голос

Святослав Вакарчук більше не є народним депутатом. Рішення про позбавлення Вакарчука мандата ухвалено на позачерговому з’їзді партії Голос 26 червня.
Після припинення депутатських повноважень Вакарчук залишається членом партії, а фракцію поповнить наступний кандидат з передвиборчого списку.
Звертаючись до делегатів, уже екс-нардеп заявив, що “Верховна Рада не залишила йому вибору”.
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Як Рада не відпускала Вакарчука
11 червня Вакарчук заявив, що складає мандат, пояснивши, що виконав свою основну місію – проведення партії Голос до парламенту.
Водночас відомий співак заявив, що не залишає політику та роботу в партії, але нині сконцентрується на освітньому проекті, який презентує згодом.
18 червня народні депутати проголосували проти складання повноважень Вакарчука. Лише 175 народних обранців з 226 необхідних підтримали це рішення.
Для того, щоб припинити свої повноваження нардепа, Вакарчук 19 червня написав заяву про вихід із фракції Голос.