PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Вакарчука позбавили мандата депутата на з’їзді партії Голос

Святослав Вакарчук більше не є народним депутатом. Рішення про позбавлення Вакарчука мандата ухвалено на позачерговому з’їзді партії Голос 26 червня.

Після припинення депутатських повноважень Вакарчук залишається членом партії, а фракцію поповнить наступний кандидат з передвиборчого списку.

Звертаючись до делегатів, уже екс-нардеп заявив, що “Верховна Рада не залишила йому вибору”.

Читайте: Три квартири, Renault Laguna і рояль: Вакарчук подав декларацію за 2019

Як Рада не відпускала Вакарчука

11 червня Вакарчук заявив, що складає мандат, пояснивши, що виконав свою основну місію – проведення партії Голос до парламенту.

Водночас відомий співак заявив, що не залишає політику та роботу в партії, але нині сконцентрується на освітньому проекті, який презентує згодом.

18 червня народні депутати проголосували проти складання повноважень Вакарчука. Лише 175 народних обранців з 226 необхідних підтримали це рішення.

Для того, щоб припинити свої повноваження нардепа, Вакарчук 19 червня написав заяву про вихід із фракції Голос.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка