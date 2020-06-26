Вакарчука позбавили мандата депутата на з’їзді партії Голос

Святослав Вакарчук більше не є народним депутатом. Рішення про позбавлення Вакарчука мандата ухвалено на позачерговому з’їзді партії Голос 26 червня.

Після припинення депутатських повноважень Вакарчук залишається членом партії, а фракцію поповнить наступний кандидат з передвиборчого списку.

Звертаючись до делегатів, уже екс-нардеп заявив, що “Верховна Рада не залишила йому вибору”.

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Як Рада не відпускала Вакарчука

11 червня Вакарчук заявив, що складає мандат, пояснивши, що виконав свою основну місію – проведення партії Голос до парламенту.

Водночас відомий співак заявив, що не залишає політику та роботу в партії, але нині сконцентрується на освітньому проекті, який презентує згодом.

18 червня народні депутати проголосували проти складання повноважень Вакарчука. Лише 175 народних обранців з 226 необхідних підтримали це рішення.

Для того, щоб припинити свої повноваження нардепа, Вакарчук 19 червня написав заяву про вихід із фракції Голос.