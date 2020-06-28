Коли відкриють дитячі табори в Україні

Через високі показники захворюваності на коронавірус в Україні, які фіксують вже другий тиждень поспіль, оздоровчі дитячі табори не відкриватимуть щонайменше до 31 липня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він пояснив, що оздоровчі табори – це велике скупчення дітей, які приїжджають з різних регіонів на відпочинок, а потім перебувають разом певний період часу. Тому існує великий ризик захворіти на Covid-19.

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Дискусія щодо відриття оздоровчих закладів триває від початку червня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв, що дитячі табори України у 2020 році можуть і не відкритися.

Він не впевнений у доцільності відновлення їхньої роботи, але готовий вислухати аргументи МОЗ.

Зі свого боку, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко взагалі виступив проти відкриття літніх дитячих таборів.