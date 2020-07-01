Військові готові: Рєзніков про можливість вторгнення РФ у Херсонську область

Українські військові готові до супротиву в разі, якщо Росія почне вторгнення в Херсонську область.

Про це під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council, розповів віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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– Українські військові готові до опору в разі, якщо відбудеться порушення лінії зіткнення, яка сьогодні є в Херсонській області. Для всього цивілізованого світу це буде ознакою вже грубого порушення будь-яких існуючих сьогодні балансів, які є в світі. Відповідно, від публічної позиції наших партнерів всіх країн цивілізованого світу, буде залежати поведінка Російської Федерації, – заявив Резніков.

Подібні побоювання почали з’являтися після заяви екс-командувача Збройними силами США в Європі Бена Ходжеса, що РФ під приводом гуманітарної кризи може почати вторгнення в Херсонську область через нестачу води в Криму.