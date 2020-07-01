Военные готовы: Резников о возможности вторжения РФ в Херсонскую область

Украинские военные готовы к сопротивлению в случае, если Россия начнет вторжение в Херсонскую область.

Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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— Украинские военные готовы к сопротивлению в случае, если произойдет нарушение линии соприкосновения, которая сегодня есть в Херсонской области. Для всего цивилизованного мира это будет признаком уже грубого нарушения любых существующих сегодня балансов, которые есть в мире. Соответственно, от публичной позиции наших партнеров всех стран цивилизованного мира, будет зависеть поведение Российской Федерации, — заявил Резников.

Подобные опасения начали появляться после заявления экс-командующего Вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса, что РФ под предлогом гуманитарного кризиса может начать вторжение в Херсонскую область из-за недостатка воды в Крыму.