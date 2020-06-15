Кримська гра Путіна. Чи дасть Київ воду на окупований півострів

Політичні радники лідерів Нормандії намагаються змастити заіржавілий механізм Мінського процесу. Поки пошук миру ні до чого не призводить.

Проросійські бойовики понад сотню разів на тиждень обстрілюють українські позиції. Щотижня отримують поранення близько 20 наших бійців. А під Авдіївкою агресор підірвав автівку з українськими вояками.

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Перший заступник представника України у тристоронній контактній групі Олексій Резніков знову заявив, що Україна могла б вийти з Мінських угод. Хоча б тому, що їх термін сплив і вони не є актом міжнародного права. Але водночас як їх переформатувати поки ніхто не знає.

Три місяці тому виникла неоднозначна пропозиція, яка призвела до гучного скандалу. На початку березня у Мінську представниками ОБСЄ, ОРДЛО, українською та російською сторонами без будь-якого інформування суспільства був підписаний протокол про створення так званої консультативної ради, яка мала зафіксувати суб’єктність сепаратистів.

А саму Росію вивести у статус гаранта-спостерігача на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Оприлюднили скандальний документ журналісти. Українці відреагували на подібні ініціативи протестами.

Після чого Офіс Президента від подібної ідеї відмовився. Натомість вигадали іншу формулу: розширили Трьохсторонню контактну групу, включивши у неї переселенців з ОРДЛО.

Раніше ці окремі райони представляли лише призначені Кремлем так звані жителі Донбасу. Як правило з російським паспортом. Тепер в українській делегації Луганську область представляють громадський діяч Вадим Горан та лікар Костянтин Лібстер. А Донецьку – відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.

Цього тижня Сергій Гармаш вперше взяв участь у засіданні ТКГ у Мінську. Каже, що російська сторона і сепаратисти були роздратовані появою проукраїнських представників ОРДЛО, а сепаратисти так званої ЛНР навіть влаштували скандал під час відеоконференції.

Москва послідовно намагається у будь-який спосіб посадити Київ за стіл прямих переговорів із сепаратистами. Ідея з консультативною радою провалилась, але це не означає, що Путін відмовився від своїх планів. Тому намагатиметься використовувати хитрі евфемізми.

Наступного дня після засідання сторони мали відкрити контрольно-пропускні пункти в ОРДЛО, які майже три місяці були зачинені через пандемію. Але тут теж не склалося. Квазіреспубліки і далі грають у псевдодержавну окремішність.

Сепаратисти заявили, що пропускатимуть людей лише за попередніми списками із наступною самоізоляцією та обсервацією.

В гуманітарних цілях протягом останніх півроку озвучували ідею відновлення подачі води на окупований півострів на найвищому рівні. Спочатку лідер фракції Слуга Народу Арахамія, а потім прем’єр-міністр Шмигаль.

Проте після бурхливої реакції суспільства і перший і другий від своїх слів відмовилися. Тим паче, що прісної води для населення у Криму вистачає, недостатньо її для забезпечення військових баз.

До анексії 85 % потреб Криму у прісній воді забезпечувала Україна. Переважна її частка йшла на аграрний сектор. Але за шість років окупації Росія так і не знайшла альтернативного водопостачання. Більше того, щонайменше втричі збільшила на півострові свій військовий контингент.

Відтак значно зросли й потреби армійських баз у воді. Зараз у Криму посуха, обміліли річки, а зрошення на нульовій позначці.

А єдиним способом вирішення проблеми лишається північно-кримський канал. З огляду на небезпеку вторгнення з боку окупованого півострова, вже кілька тижнів українські військові та правоохоронці посилюють охорону об’єктів критичної інфраструктури у Херсонській та Миколаївській областях.

На тлі невмілої реакції Путіна на пандемію, рейтингу, що стрімко знижується, соціально-економічних проблем, які чекають на Росію у зв’язку з наслідками коронакризи та низькі ціни на нафту можуть спонукати російського президента на авантюру у північній Таврії.

Не останню роль у тактичних кроках щодо України зіграє і прийдешній референдум щодо конституційних змін, які розширюють президентські повноваження та забезпечують Путіну владу аж до 2036 року.

Мінський процес щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі перебуває на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень. Тобто життєдіяльність переговорів Україна підтримує за допомогою Німеччини і Франції. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він зазначив, що у питанні врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона керується активною наступальною дипломатією, постійно пропонує якісь ідеї та ініціативи.

Міністр пояснив, що використання такого методу – це єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія зрештою буде вимушена йти на конструктив. Оскільки в такому випадку аргументи РФ про нібито саботаж Мінська з боку України мають абсурдний вигляд на тлі активних дій дипломатів.