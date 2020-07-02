Кожну бригаду ООС посилять комплексами Javelin

Протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin передадуть у бригади, які нині воюють на Донбасі. Раніше їх використовували тільки у тилу.

Першу партію отримала бригада, яка готується до виходу на ротацію в зону ООС, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

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– У бригаді, яка завершує підготовку на полігоні, відпрацьовується тактика застосування Javelin. Напрацьовуються навички роботи розрахунків цих ПТРК. Скільки їх? Таємниця. Кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть ними, – заявив він.

ПТРК Javelin в Україні

Україна отримала ракетні комплекси у квітні 2018 року. Армія США віддала 37 пускових установок та 210 ракет. $47 млн за них взяли із допомоги від США.

У жовтні 2019 року Державний департамент США погодив продаж Україні ще 150 ракет Javelin та 10 пускових на загальну суму 39,2 млн дол. Нині вони прибули в Україну.

Бої в зоні ООС

1 липня на фронті на Донбасі зафіксували п’ять обстрілів українських позицій. Сили ООС ліквідували шістьох бойовиків.

За добу один український військовий отримав поранення.

З початку доби двічі порушили режим тиші, однак після відповіді ООС обстріли припинилися.

У червні українські сили ліквідували 42 бойовика та 58 осіб поранили. Знищили три вантажівки, два міномети та танк.

Джерело: Аrmyinform